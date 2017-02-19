مانشستر سيتي يرصد ملبغ خرافي لضم ليونيل ميسي

مانشستر سيتي يرصد 100 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي رصد ملبغ خرافي من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني في صيف 2018 حيث يتبقى له موسم ونصف في عقده ولم ينجخ برشلونة في التوصل لاتفاق مع اللاعب لتمديد تعاقده معه.

ووفقا لصحيفة “الميرور” البريطانية التي أشارت اليوم بأن النادي الإنجليزي يضع أفضل لاعب في العالم لخمس مرات متتالية على أرس أولوياته للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة بأن الإسباني بيب جواديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم اللاعب وأنه الهدف الأول له في الميركاتو الصيفي له لتدعيم صفوفه.

وأكدت الصحيفة بأن إدارة النادي الإنجليزي على استعداد لدفع مبلغ مالي قيمته 100 مليون جنيه استرليني لمحاولة إقناع برشلونة بالتخلي عن ميسي.