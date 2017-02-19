ماذا قال مدرب طلائع الجيش عن “التفويت” للزمالك؟

طارق يحيى: تاريخي لا يسمح بالفتكير في التفويت للزمالك

رد طارق يحي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش حول إمكانية “التفويت” لمواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك غدا.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش غدا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأثار يحيى العديد من التساؤلات بعدما أكد في أكثر من مرة رغبته في تحقيق الزمالك الفوز في مبارايته المقبلة من أجل اللحاق بصاحب الصدارة الأهلي.

وفي تصريحات صحفية أبدى يحيى غضبه الشديد من هذه الأنباء التي ترددت مشيرا إلى أنه مدرب محترف وأن تاريحه لا يسمح لمجرد التفكير في هذا الأمر.

وأضاف يحيى بأنه سيواجه الزمالك بحثا عن الفوز ولا بديل سواه مؤكدا بأن فريقه سيسعى لاستغلال خسارة الفريق الأبيض الأخيرة أمام الإنتاج الحربي لحصد الثلاث نقاط”.