ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية متعب وزكريا في شباك المقاولون العرب

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات سريعا وذلك بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد “السلام” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء لم يشهد أي أهداف حيث فشل لاعبو الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما على مدار الـ45 دقيقة ، وأاف كلا من علي معلول وسعد الدين سمير فرصة إحراز هدفين محققين للأهلي بينما تصدى شريف إكرامي لفرصة ذئاب الجبل الوحيدة في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني أجرى حسام البدري المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات حيث دفع بكلا من مؤمن زكريا بدلا من صالح جمعة وعمرو جمال بدلا من ميدو جابر وعماد متعب بدلا من وليد سليمان ، لينجح متعب بعد نزوله بدقيقتين فقط في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 75 بضربة رأسية محكمة بعدما تلقى عرضية من جونيور أجاي.

وفي الدقيقة 80 أضاف البديل الأخر مؤمن زكريا الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد انفراد تام بحارس المقاولون العرب محمود أبو السعود ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة مغردا وحيدا في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد24 نقطة في المركز العاشر.