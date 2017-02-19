بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأحد 19-2-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأحد

يسعى الأهلي للعودة لسكة الانتصارات مجدداَ وذلك عندما يواجه ضيفه المقاولون العرب في المبارا التي ستقام اليوم الأحد 19-2-2017.

ويحتض ستاد “السلام” مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة محتلا صدارة ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة ، بينما يدخل ذئاب الجبل هذا اللقاء وفي جعبته 24 نقطة محتلا المركز العاشر.

ويتطلع أبناء القلعة الحمراء لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد تعادلهم في الجولة السابقة أمام الإسماعيلي بدون أهداف ، حيث يدرك لاعبو الفريق الأحمر أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد خسارة كأس السوبر أمام الزمالك ، والتعادل أمام الدراويش.

الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

وتلقى البدري خبرا سارا قبل هذه المباراة بتعافي أحمد فتحي من الإصابة التي لحقت به بإجهاد في العصلة الخلفية حيث تواحد اللاعب في القائمة التي استدعاها لهذه المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض البدري هذا اللقاء بتشكيل هجومي رغبة منه في حسم النتيجة لصالحة مواصلة تصدره الترتيب ، في ظل ملاحقة قوية من جانب مصر المقاصة.

بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم 19-2-2017

بينما يتطلع أبناء محمد عودة لتعويض خسارتهم في الجولة السابقة على ملعبهم أمام الاتحاد السكندري وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم بالرغم من علمهم التام بصعوبة المواجهة.

ويأمل ذئاب الجبل في تحقيق المفاجأة والثأر من هزيمة الدور الأول بهدفين دون مقابل الذي أحرزهما كل من محمد نجيب وعبد الله السعيد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب على قناة أون سبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول – أحمد حجازي – سعد سمير – محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال – جونيور أجاي.