مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب

تدريبات قوية للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة المقاولون العرب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين تم استبعادهم من مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب مرانا قويا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وذلك بتحت إشراف سيد معوض المدرب المساعد وأنيس الشعلالي مدرب حراس المرمى.

وشارك في المران الصباحي كلا من عبد الله السعيد وسليماني كوليبالي وأحمد حمودي ورامي ربيعة وعمرو السولية وصبري رحيل وباسم علي ومسعد عوض.

وأدى اللاعبون تدريبات بدينة شاقة في بداية المران ثم اختتم التدريبات بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبون وذلك في إطار التحضير للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الخامسة من مساء اليوم على ستاد “السلام” في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.