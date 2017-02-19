أيوب: نختار الأفضل لكل مباراة وجميع لاعبي الأهلي عناصر أساسية

أيوب: اختيار قائمة المباراة وفق لرؤية الجهاز الفني

أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري يختار اللاعبين الأفضل لكل مباراة مشيرا إلى أن جميع اللاعبون الموجودن بالقائمة أساسيين ولا فرق بين قديم وجديد.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي حول استبعاد بعض اللاعبين وضم أخرين قال : “جميع لاعبي الفريق عناصر أساسية ويتم اختيار الأفضل لكل مباراة وفقا لرؤية المدير الفني وسمتى المناس وطبيعة المباراة لكن ليس هناك فرق بين لاعب قديم وأخر جديد”.

وأضاف “بأن الجهاز الفني يدرس المنافس جيدا ثم يختار العناصر الجاهزة للمباراة ، واستبعاد أي لاعب تقوم على وجهة نظر فنية لا أكثر”.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد السلام.