منافس الأهلي من يكون؟ بيدفيست “الظاهرة” وأبرز لاعبيه

الأهلي يقع في مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي بدوري الأبطال

أصبح الأهلي مضطراً لمواجهة فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الاخير في التغلب على سانت لويزيان بطل جزيرة رينون في الدور التمهيدي.

ويعد فريق بيدفيست من بين الأندية القوية في جنوب أفريقيا، حيث يتواجد حالياً في المركز الثاني بالدوري المحلي خلف كايزر تشيفز المتصدر.

بيدفيست أصبح ظاهرة في جنوب أفريقيا في ظل هبوطه لدوري الدرجة الثانية مطلع الألفية الجارية، قبل أن يعود للدرجة الممتازة في عام 2006 لكنه اكتفى باحتلال مراكز الوسط والمؤخرة في الترتيب.

ظاهرة بيدفيست ظهرت في المواسم الثلاثة الأخيرة بعدما اصبح منافساً قوياً لأندية صنداونز وأورلاندو بايريتس وكايزر تشيفز على مراكز المقدمة في الترتيب.

إلا أن احتلال بيدفيست للمرتبة الثانية في الدوري يأتي في ظل وجود ثلاث مباريات مؤجلة له في المسابقة، مع فارق نقطتين فقط بينه وبين المتصدر، مما يجعله مرشحاً للصدارة وبقوة.

ويمتاز فريق بدفيست بالاعتماد على الكرات العرضية مهارات لاعبيه في الخط الأمامي، خاصة المهاجم المالاوي جبادينيو مهانجو الذي يرتدي القميص رقم 17 في المباريات.

ويمتاز جبادينيو بالسرعة العالية والمهارة الفنية المرتفعة، إلى جانب القدرة على تحويل الكرات العرضية برأسه على الرغم من قصر قامته، إذ يبلغ طوله 175 سم فقط.

ويعتمد الفريق الجنوب أفريقي على طريقة لعب 4-4-2، إذ يتواجد جبادينيو في الخط الهجومي إلى جانب واحداً من الثنائي رودريجيز أو الإنجليزي جيمس كين.

كما يمتاز بيدفيست بوجود جناح قوي وهو الدولي كلاتي، والذي بإمكانه تحويل أي كرة ثابتة داخل الشباك بفضل قوة تصويباته والقدرة العالية على توجيه التسديدات بدقة نحو المرمى.

إلا أن الجانب الدفاعي للفريق الجنوب أفريقي يعد هو أسوأ خطوط الفريق سواء فيما يخص قلبي الدفاع أو محوري الإرتكاز، إذ يمتاز جميع لاعبي المركزين بالبطء الشديد وسوء التمركز داخل الملعب.

وسيكون الأهلي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي تقام في القاهرة أحد أيام 10 أو 11 أو 12 مارس القادم منعاً للدخول في حسبة برما قبل لقاء العودة بجنوب أفريقيا.