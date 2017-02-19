راحة 24 ساعة في الأهلي بعد مواجهة المقاولون

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة بعد لقاء المقاولون

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري عن منحه راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الفريق بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب.

وسيلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء اليوم الاحد على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الثلاثاء القادم بصورة طبيعية.

وسيعود الأهلي للتدريبات يوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لملاقاة وادي دجلة في مباراة تقوم يوم الخميس القادم في الجولة 20 من الدوري المصري.

وجاء قرار البدري بهدف عدم إصابة اللاعبين بالإجهاد في ظل توالي المباريات في الفترة الأخيرة بالدوري المصري ومن قبله كأس السوبر.