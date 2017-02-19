الأهلي يعلن بشرى سارة للرباعي المصاب

الأهلي: الرباعي المصاب بات جاهزاً للمباريات

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود عن جاهزية الرباعي عبد الله السعيد، باسم علي، رامي ربيعة وعمرو السولية للمشاركة في المباريات.

وأشار خالد محمود إلى أن الرباعي المصاب بالأهلي بات جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية، مشدداً على عدم وجود ما يمنعم تواجدهم.

وأضاف طبيب الأهلي أن الرباعي شفي تماماً من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً، مؤكداً على أن مشاركتهم في التدريبات الجماعية ستكون خير دليل.

وشدد طبيب الاهلي على أن مشاركة الرباعي في المباريات المقبلة للفريق ستكون في يد الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري.

وكان الأهلي قد عاني من غياب السعيد وعلي وربيعة والسولية في الفترة الأخيرة عن المباريات، والتي كانت أخرها في مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.