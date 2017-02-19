السعيد يعلن موعد عودته لتدريبات الأهلي

السعيد يعود لتدريبات الأهلي الثلاثاء القادم

أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي عن موعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد غيابه في الأيام الماضية.

وغاب عبد الله السعيد عن تدريبات الأهلي الجماعية بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية نتيجة للإجهاد لتوالي المباريات.

وأشار السعيد إلى أنه سيعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بداية من يوم الثلاثاء القادم وبعد الانتهاء من لقاء المقاولون العرب.

وسيلتقي الاهلي مع المقاولون العرب مساء غداً الأثنين على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وكان عبد الله السعيد قد غاب عن المباراة الأخيرة للأهلي في الدوري المصري، والتي ألتقى خلالها الفريق مع الإسماعيلي وانتهت بالتعادل السلبي.

وشدد السعيد على رغبته الشديدة في العودة لتدريبات الأهلي والمشاركة في المباريات، على أن يكون بحالة فنية وبدنية جيدة للتواجد باللقاءات القادمة.