الإعلان عن حكم مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش

الصباحي حكماً لمباراة الزمالك والجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام المباراة التي ستجمع فريقي الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء غداً الأثنين على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي، على أن يعاونه الثنائي محمد عبد المجيد ويوسف البساطي، بالإضافة إلى محمد صابر الحكم الرابع.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية من الدوري المصري على يد الانتاج الحربي خلال مباراة انتهت بهدفين لواحد.

ويتواجد الزمالك حالياً في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 34 نقطة في المباريات الماضية مع وجود مبارتين مؤجلتين له.