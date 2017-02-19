الزمالك يستعيد الثنائي الغائب أمام الجيش

الزمالك يستعيد خدمات جبر وحامد أمام الجيش

يستعيد نادي الزمالك خدمات الثنائي طارق حامد وعلي جبر في المباراة التي ستجمعه مع طلائع الجيش مساء غداً الأثنين في الدوري المصري.

وكان حامد وجبر قد حصلا على راحة من المشاركة في المباريات والتدريبات في الفترة الماضية بناء على قرار من محمد حلمي المدير الفني للفريق.

وانتهت فترة الراحة التي حصل عليها ثنائي الزمالك والتي جاءت خوفاً من تعرضهما للإجهاد بسبب المشاركة مع منتخب مصر في مباريات كأس امم أفريقيا بالجابون.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء غداً الأثنين على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وسيعود جبر وحامد لتشكيل الزمالك الأساسي في المباراة، بعد أن ينتظما في معسكر الفريق المقام حاليا في التجمع الخامس استعداداً للمواجهة.

وحصل الثنائي على راحة بمجرد الانتهاء من مباراة كأس السوبر المصري التي ألتقى خلالها الزمالك مع الاهلي في أبو ظبي بالإمارات.