إكرامي: استبعادي من المنتخب؟ لم أخطأ من الأساس

إكرامي يعلق عن مشكلته الأخيرة مع أحمد ناجي في المنتخب

علق شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على الأزمة التي نشبت مؤخراً مع أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة خلال مباريات كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون.

وأشار إكرامي إلى أنه لم يخطأ خلال تواجده مع منتخب مصر في معسكره الأخير كي يتم استبعاده من المعسكرات القادمة للفراعنة.

وكانت تقارير إعلامية قد تناولت وجود النية لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر باستبعاد إكرامي من معسكرات الفراعنة المقبلة بسبب تلك الأزمة.

إلا أن إكرامي أكد على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قد اجتمعوا به من أجل شرح الموقف وتفسير تصريحات ناجي التي أدت إلى الأزمة.

وأوضح إكرامي أن الشارع المصري بات يشكك في كافة الإصابات التي يتعرض لها جميع اللاعبين، ضارباً مثال بإصابة الثنائي محمد النني وأحمد الشناوي خلال البطولة.

واختتم حارس الفراعنة حديثه بأن بيان اتحاد الكرة المصري واعتذار هيكتور كوبر له كانا كافيين لإنهاء الأزمة والتاكيد على الإصابة التي تعرض لها.