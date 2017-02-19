التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المقاولون

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه بالمقاولون العرب مساء اليوم الأحد في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز مساء الأحد.

واستقر البدري على الدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب على أن يتواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن خلال المباراة.

ويغيب الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد عن الأهلي في مباراة المقاولون، وهو ما سيدفع البدري للدفع بصالح جمعة في وسط الملعب.

وسيقود الثنائي عمرو جمال وجونيور اجاي الخط الهجومي للاهلي في المباراة، وهو نفس القوام الذي ظهر في اللقاء الماضي أمام الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول – أحمد حجازي – سعد سمير – محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال – جونيور أجاي