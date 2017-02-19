وكيل محمد هاني يوضح حقيقة عرض بازل السويسري لضمه

نادر شوقي: الوقت حالياً غير مناسب للحديث عن العروض

أوضح نادر شوقي وكيل اللاعب محمد هاني، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود عرضاً من جانب نادي بازل السويسري لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود عرضاً من بازل السويسري لضم محمد هاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشدد نادر شوقي على أنه لم تصله أية عروض بشأن محمد هاني في الفترة الحالية، نافياً التقارير التي تطرقت للحديث عن الأمر في الفترة الحالية.

وأضاف وكيل هاني بأن الفترة الحالية ليست هي الوقت المناسب للحديث عن عروض اللاعبين في ظل عدم وجود فترة انتقالات حالية.

واختتم وكيل اللاعبين حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد وصول عروضاً للاعب من أندية أجنبية، مشيراً إلى أنه لم يتلق أية عروض حالياً.