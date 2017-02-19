إكرامي يوجه رسالة ونصيحة لأحمد الشناوي

إكرامي: الشناوي هو مستقبل حراسة المرمى في مصر

وجه شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي رسالة إلى أحمد الشناوي حارس الزمالك، بعد الفترة التي قضاها الثنائي سوياً مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وأكد إكرامي في رسالته على أن علاقته بالشناوي جيدة للغاية، مشدداً على أنه يعتبره بمثابة الأخ الصغير بالنسبة له نظراً لفارق السن بينهما.

وقال حارس الأهلي: ” الشناوي أخ صغير بالنسبة لي، لسنا من الجيل نفسه وهو يلعب في الزمالك الذي يعد منافساً للأهلي، ولكنه ليس من جيلي “.

وأكمل: ” الشناوي عمره يصغرني بسبع سنوات ولكنه حارس رائع ومميز للغاية، حالياً نحن في حاضر الكرة المصرية ولكن الشناوي سيكون المستقبل “.

وأضاف: ” أتمنى أن يصبح الشناوي جاهزاً للمباريات بنسبة 100% وأن يعود إلى مستواه المميز الذي ظهر به في المواجهات من قبل “.

واختتم: ” الشناوي يعلم جيداً نصيحتي له لأنني سبق وأن وجهتها له من قبل، أتمنى ألا يركز في أي أمور أخرى وأن يسير في طريقه بشكل جيد “.