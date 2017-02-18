تقرير.. ما هي نتائح مباريات الأهلي في وجود محمد الحنفي؟

الحنفي يدير المباراة السابعة للأهلي في أخر 3 مواسم

يخوص الأهلي مواجهة هامة غداً أمام ضيفه المقاولون العرب في المباراة التي ستقام في تمام الخامسة مساء على ستاد “السلام” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة باحثا عن الفوز فيها خاصة بعد تعادله في المباراة السابقة أمام مضيفه الإسماعيلي بدون أهداف ورغبة منه في العودة لسكة الانتصارات سريعا.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح ،طاقم حكام المباراة بقيادة محمد الحنفي.

وليست هذه المباراة هي الأولى التي يديرها الحنفي للأهلي هذا الموسم ، حيث أدار مواجهة الفريق الأحمر في الدوري أمام سموحة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه مدافعه سعد سمير.

كما أدار الحنفي ثلاث مواجهات للأهلي الموسم الماضي أمام كلا من أسوان وحرس الحدود والشرطة وكانت لغلبة فيهم للمارد الأحمر حيث حقق الفوز على أسوان بأربعة أهداف دون مقابل ، كما تغلب على حرس الحدود أيضا بثلاثية نظيفة ، وحقق الفوز الأكبر له الموسم الماضي أمام اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

كما أدار الحنفي مواجهتان للأهلي في الموسم قبل الماضي أمام كلا من المقاولون العرب ، والرجاء ، ولم يكتب للمارد الأحمر في هاتين المباراتين الفوز ، حيث خسر أمام المقاولون العرب بهدف نظيف وأمام الرجاء بهدف مقابل هدفين.

وتعد مواجهة الغد هي السابعة التي يديرها الحنفي للفريق الأحمر في أخر 3 مواسم ، ويأمل عشاق الأهلي أن يكون الحنفي وجه الخير ويحقق الفريق الفوز والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.