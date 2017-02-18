التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

يخوض الأهلي مواجهة هامة مساء الغد وذلك عندما يواجه نظيره المقاولون العرب في المباراة التي ستقام على ستاد “السلام” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات سريعا بعدما تعادل في الجولة السابقة خارج ملعبه أمام الإسماعيلي بدون أهداف.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفريق الأحمر عودة أحمد فتحي مرة أخرى بعدما غاب في المباراة السابقة لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أحمد حجازي – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – أحمد فتحي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

خط الهجوم : جونيور أجاي.