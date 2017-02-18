محمد صلاح يُزين قائمة روما لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي

سباليتي يعلن قائمة روما لمواجهة تورينو

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة ضيفه تورينو غدا في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

وشهدت قائمة ذئاب العاصمة الإيطالية تواجد المصري محمد صلاح والذي يقدم موسما مميزا مع فريقه حيث نجح في صناعة 3 أهداف في أخر مباراتين له مع الفريق.

وضمت قائمة روما كلا من :

حراس المرمى: أليسون بيكر، بوغدان لوبونت، تشيزيني

خط الدفاع: كوستاس مانولاس، ايمرسون بالميري، ماريو روي، فيديريكو فازيو، توماس فيرمالين، برونو بيريز، خوان خيسوس، أنطونيو روديجر

خط الوسط: جيرسون، دانييلي دي روسي، كيفن ستروتمان، كليمان جرينير، لياندرو باريديس، راجا ناينجولان