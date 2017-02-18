ملخض ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي في الدوري المصري

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الموادهة القوية التي جمعت بين الإنتاج الحربي وضيفه الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “السلام” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

نجح الدراويش في إنهاء الشوط الأول من هذا اللقاء متقدما بهدف نظيف عن طريق قائده حسني عبد ربه والذي أحرزه في الدقيقة 36 من عمر هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني تمكن أبناء شوقي غريب في إدارك التعادل بواسطة أوميد أوكيري في الدقيقة 61 ، لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع ، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر.