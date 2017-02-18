ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة وولفرها مبتون وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين في شباك وولفر هامبتون

تأهل تشيلسي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق الفوز على مضيفه وولفر هامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب “مولينيو” في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة.

لم يشهد الشوط الأول من هذا اللقاء أي أهداف حيث فشلت كل محاولات تشيلسي في ترجمتها إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح بيدرو رودريجيز في وضع تشيلسي في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 65 ، وأضاف دييجو كوستا الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 89 ، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون مقابل ويتأهل للدور ربع النهائي.