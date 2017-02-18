ملخص ونتيحة ومشاهدة وأهداف مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

كهربا يسجل في فوز الاتحاد على الشباب بثنائية نظيفة

حقق الاتحاد فوزا ثمينا على مضيفه الشباب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الملك فهد الدولي” في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي ، حيث فشل كلا الفريقان في زيارة الشباك لعدم قدرة لاعبيهم على استغلال الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني نجح عدنان فلاته في إحراز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 61 ، ونجح المصري محمود عبد المنعم “كهربا” في إضافة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73 ، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر ، بينما توقف رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الخامس.