فيديو.. كهربا يسجل الهدف الثاني للاتحاد في شباك الشباب

كهربا يهز شباك الشباب بالهدف الثاني

نجح المهاجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” في إحراز الهدف الثاني لفريقه الاتحاد في مرمى الشباب خلال المباراة الجارية حاليا بين الفريقان.

ويحل الاتحاد ضيفا على الشباب في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتمكن كهربا من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زمليه العكايشي ليضعها بكل سهولة داخل شباك الشباب.

ووصل كهربا للهدف رقم 13 مع فريقه هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني خلف عمر السومة لاعب أهلي جدة.