رسميا.. الاتفاق السعودي يُنهي تعاقده مع الإسباني جاريدو

جاريدو يرحل عن الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق السعودي إنهاء تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو والذي تولى منصب القيادة الفنية للفريق السعودي في نوفمبر الماضي.

وتوصل النادي السعودي إلى اتفاق مع المدرب الإسباني على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي بعدما أمضى المدرب السابق للأهلي المصري ما يقرب من 4 أشهر على رأس القيادة الفنية للفريق السعودي.

ولم يقدم جاريدو مع الاتفاق النتائج المنتظره ، حيث خسر الفريق أمس أمام الوحدة في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأعلن النادي في بيان رسمي نشر مساء اليوم أنها أعلنت إنهاء العلاقة مع المدرب الإسباني بالتراضي.

كما كلفت إدارة النادي السعودي المدرب الهولندي إلكو يوهانس مدرب الفريق الأولمبي مهمة تدريب الفريق الأول خلفا لجاريدو.