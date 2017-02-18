الأهلي يضرب موعداً مع بيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يواجه بيدفيست في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

سيضرب الأهلي موعدا مع بيدفيست ويست من جنوب أفريقيا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما تغلب الأخير على ضيفه سانت لوزيان “الرينيون” بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ64 من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز 2-1 لصالح سانت لوزيان “الرينيون” لكن الفريق البجنوب أفريقي نجح في الفوز 3-1 في مباراة الإياب ليتأهل للدور المقبل من البطولة.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية في مستهل مشوار الفريق الأحمر بالبطولة.

وستقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 10 ،11 ، 12 من مارس المقبل على أن تقام مباراة العودة بجنوب أفريقيا أحد أيام 17 ، 18 ، 19 من مارس أيضا.