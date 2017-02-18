مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية لنجم الزمالك

رسالة مرتضى منصور لأيمن حفني: خلي مراتك ترقيك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قاسية إلى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم.

وكان مرتضى منصور قد عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل مران الفريق الذي أقيم اليوم وذلك عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدفين في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه منصور رسالته إلى صانع ألعاب الزمالك بضرورة قيام زوجته برقيته لأنه يظن أنه معمول له عمل ، يتسبب في تعرضه للإصابات كثيرا.

ورد عليه حفني بأنه لا يعترف بمثل هذا الأمر ، ولا يوجد لها أي مكان في حياته مشيرا إلى أنه يؤمن بقضاء الله وقدره”.