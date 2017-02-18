ملخض ونتيجة مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

التعادل السلبي ينهي مواجهة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه هدرسفيلد تاون في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب “غالفارم ستاديوم”.

ولم ينجح كلا الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 حيث تفنن لاعبو المدرب الإسباني لويس إنريكي في إهدار الفرص التي أتيحت لهم طوال المباراة.

وبهذا التعادل ستقام مباراة إعادة بين كلا الفريقان لكن موعدها سيتحدد في وقت لاحق لتحديد المتأهل للدور المقبل من البطولة.

وفي مباراة أخرى ودع ليستر سيتي البطولة من هذا الدور بعدما سقط أمام ميلوال أحد أنيدة الدرجة الثالثة بهدف نظيف لتستمر معاناة رجال المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري هذا الموسم.