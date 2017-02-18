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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هيرتا برلين وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني

كتب علي نبوي
- 18 فبراير، 2017 7:39 م
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بايرن

باايرن ميونيخ يخطف تعادلا قاتلا من ميدان هيرتا برلين

خطف بايرن ميونيخ تعادلا قاتلا من ميدان مضيفه هيرتا برلين بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم على الملعب “الأوليمبي ببرلين” في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “البوندسليجا”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم هيرتا برلين بهدف نظيف عن طريق لاعبه فيداد إيبسيفتش الذي أحرزه في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خطف هدف التعادل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 96 ،لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 50 نقطة في المركز  الأول ، كما رفه هيرتا برلين رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس.

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