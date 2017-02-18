تقرير..مطاريد الأهلي يبدعون في الدوري

المطرودن من جنة الأهلي يخطفون الأضواء في الدوري

رد عدد من لاعبي النادي الأهلي الذين تم إعارتهم هذا الموسم لفرق الدوري الممتاز بكل قوة على خروجهم من جنة القلعة الحمراء، بعد تألقهم الكبير مع فرقهم الجديدة مع كل مباراة بالدوري .

أحمد الشيخ وجون أنطوي ومحمد حمدي زكي ثلاثي النادي الأهلي الذين تم إعارتهم لمصر المقاصة وإنبي أصبحوا حديث الجميع مع كل مباراة يتألقون بها ويساهمون في فوز فرقهم بالدوري المباراة تلو الأخرى .

“أخبار الأهلي” يرصد في التقرير التالي تألق مطارد الأهلي بالدوري:

أحمد الشيخ:

رحل أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي عن صفوف الفريق معاراً إلى مصر المقاصة حتى نهاية الموسم، بعد جلوساً طويلاً على مقاعد بدلاء الأحمر منذ إنتقاله للمارد الأحمر في الصيف الماضي .

وتألق الشيخ بقوة مع الفريق الفيومي منذ اليوم الأول ، حيث نجح في خطف الأنظار من الجميع منذ ظهوره بقميص المقاصة، حيث نجح اللاعب في التربع على عرش هدافي الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف .

وعقب تألق اللاعب ، وعودة حسام البدري لتدريب النادي الأهلي، فتح مسئولو المارد الأحمر باب المفاوضات مع المقاصة من أجل استعادة لاعبه وقطع الإعارة في فترة الإنتقالات الشتوية، في ظل تمسك البدري الشديد بعودة اللاعب، إلا أن رغبة إيهاب جلال مدرب المقاصة في التمسك بنجم الفريق الأول وهداف الدوري، حرمت الشيخ من العودة للأهلي في يناير الماضي.

جون أنطوي:

كلف الغاني جون أنطوي خزينة النادي الأهلي مبلغ كبير بلغ ما يزيد من المليون دولار للتعاقد معه من فريق الشباب السعودي، حيث توسمت فيه الجماهير الحمراء خير ليكون المهاجم السوبر الذي سيقود الهجوم الأحمر ويمزق شباك المنافسين ، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، حيث فشل أنطوي في إثبات نفسه مع المارد الأحمر وظل حبيساً لمقاعد البدلاء بعد فشله في استغلال جميع الفرص التي أتيحت له.

وإنتقل أنطوي في يناير الماضي إلى صفوف المقاصة هو الأخر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المنقضية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ليكون بديلاً لمواطنه نانا بوكو الذي رحل للدوري الإماراتي .

وسار جون أنطوي على خطى سابقه أحمد الشيخ منذ اليوم الأول له بقميص المقاصة، حيث نجح في إحراز هدفين في ظهوره الأول مع الفريق في مرمى ببطولة كأس مصر بكأس مصر .

محمد حمدي زكي :

عانى محمد حمدي زكي الشهير بجدو الصغير نجم النادي الأهلي من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء منذ عودته من الإعارة مع فريق سموحة مطلع الموسم الحالي .

ومع تلقيه عدة عروض من أندية الدوري المحلي، فضل الرحيل إلى صفوف إنبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم للمشاركة بشكل أساسي .

وبدأ جدو الصغير في رد الصاع صاعين لحسام البدري مدرب الفريق الذي استبعده من خططه في النادي الأهلي وأجلسه طويلاً على مقاعد البدلاء دون منحه فرصة واحدة لإثبات قدراته، حيث تألق بشدة مع الفريق البترولي .

وافتتح جدو الصغير سجله التهديفي بقميص إنبي، حيث سجل هدفاً في دقائقه الأولى مع الفريق البترولي في مباراة الاتحاد في كأس مصر .

وواصل جدو الصغير تألقه بقميص إنبي في مباراة اليوم أمام فريق الشرقية، حيث أحرز اللاعب هدفه الثاني مع الفريق ليقود الفريق البترولي لحصد ثلاث نقاط غالية .