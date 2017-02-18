21 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر الرسمية من أجل مواجهة فريق المقاولون العرب بالدوري الممتاز .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر غدًا الأحد على استاد السلام .

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعباً، حيث تم استبعاد كل من، كوليبالي، صبري رحيل، عبدالله السعيد، كريم نيدفيد، عمرو السولية، رامي ربيعة، باسم علي، مسعد عوض، أحمد حمودي.

عمرو بركات يزين قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد نجيب – أحمد حجازي – سعد الدين سمير – حسين السيد – محمد هاني – أحمد فتحي – علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – فوزي الحناوي – وليد سليمان – عمرو بركات

خط الهجوم: مؤمن زكريا – جونيور أجاي – عمرو جمال – عماد متعب