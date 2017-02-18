أحمد حمودي يظهر في تقسيمة الأهلي لأول مرة

حمودي يشارك في التقسيمة بمران الأهلي

ظهر الوافد الجديد أحمد حمودي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى في تقسمية الفريق بمران الأهلي .

وشارك أحمد حمودي في التقيمة التي أجراها خلال حسام البدري في نهاية مران الفريق اليوم لأول مرة منذ إنضمامه للمارد الأحمر .

حمودي ينهي برنامجه البدني في الأهلي

وإنضم حمودي للمشاركة مع زملائه في التدريبات بالكرة بعد إنهاء البرنامج البدني الذي أعده له التونسي أنيس الشعلالي لرفع معدلات اللياقة البدنية له .

وسيغيب حمودي عن صفوف المارد الأحمر في مباراة المقاولون العرب، على أن يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق بدءاً من مباراة وادي دجلة .

ويلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة مساء غد الأحد في إطار منافسات الجولة الـ 19، بالدوري المصري الممتاز على ملعب السلام .

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد حمودي في صفقة إنتقال حر قادماً من فريق الباطن السعودي .