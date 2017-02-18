اخبار الاهلى

الأهلي يهدد ستوك سيتي وأندرلخت بشكوى في الفيفا

كتب وليد مجدي
- 18 فبراير، 2017 5:56 م
20,244
erer

الأهلي يجهز شكوى ضد ستوك سيتي وأندرلخت

يجهز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لتقديم شكوى ضد ناديي ستوك سيتي الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي بسبب مستحقات صفقتي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه “.

ويستعد النادي الأهلي لشكوى ستوك سيتي وأندرلخت بسبب تأخرهما في دفع قيمة صفقتي رمضان صبحي وتريزيجيه “.

وكلف المارد الأحمر محامي دولي لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد سوك سيتي وأندرلخت لمماطلتهما في دفع باقي أقساط الصفقتين .

وكان شركة مسك السعودية مالكة قناة النادي السابقة قد خاطبت نادي ستوك سيتي الإنجليزي لعدم إرسال باقي قيمة صفقة رمضان صبحي بسبب وجود مستحقات مالية لها لدى القلعة الحمراء عقب فسخ التعاقد معها مؤخراُ ؟

شارك برأيك !!