الأهلي يهدد ستوك سيتي وأندرلخت بشكوى في الفيفا

الأهلي يجهز شكوى ضد ستوك سيتي وأندرلخت

يجهز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لتقديم شكوى ضد ناديي ستوك سيتي الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي بسبب مستحقات صفقتي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه “.

ويستعد النادي الأهلي لشكوى ستوك سيتي وأندرلخت بسبب تأخرهما في دفع قيمة صفقتي رمضان صبحي وتريزيجيه “.

وكلف المارد الأحمر محامي دولي لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد سوك سيتي وأندرلخت لمماطلتهما في دفع باقي أقساط الصفقتين .

وكان شركة مسك السعودية مالكة قناة النادي السابقة قد خاطبت نادي ستوك سيتي الإنجليزي لعدم إرسال باقي قيمة صفقة رمضان صبحي بسبب وجود مستحقات مالية لها لدى القلعة الحمراء عقب فسخ التعاقد معها مؤخراُ ؟