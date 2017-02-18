التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام إسبانيول

زيدان يعلن تشكيلة الريال أمام إسبانيول
أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى عن التشكيل الرسمي ، الذى سيخوض به الفريق مباراته أمام نظيره إسبانيول في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدورى الإسبانى .
ويجلس الويلزي جاريث بيل على مقاعد ريال مدريد إحتياطيا، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، إلى جوار كل من، يانيز، مارسيلو، كاسيميرو، جيمس رودريجيز، ماريانو، أسينسيو، جاريث بيل .
موراتا يقود ريال مدريد أمام إسبانيول
وجاء التشكيل الرسمي لريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كاسيا
خط الدفاع: بيبى، كارفخال، فاران، ناتشو
خط الوسط: كوفاسيتش، كروس، إيسكو
خط الهجوم: رونالدو، موراتا، فاسكيز
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