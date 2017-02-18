عبد الله السعيد يفشل في الإختبار الطبي ويواصل التدريب منفرداً

السعيد يتدرب منفرداً في مران الأهلي

غاب عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق استعداداً لمباراة المقاولون العرب .

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب غداً الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز على ملعب السلام .

وواصل عبد الله السعيد التدريب منفرداً على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن التحضيرات للقاء المقاولون .

السعيد يفشل في إجتياز الاختبار الطبي

وفشل السعيد في تجاوز الاجتبار الطبي الذي خضع له قبل مران الفريق بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته من المشاركة في المقاولون العرب .

وتأكد بشكل نهائي نهائي غياب السعيد عن المارد الأحمر للمباراة الثانية أمام المقاولون .