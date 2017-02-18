رسمياً..الأهلي يتفق مع الألماني «إيمهوف» لإجراء عملية الصليبي لمروان محسن

الأهلي يحدد الطبيب الألماني لإجراء جراحة مروان محسن
حدد النادي الأهلي، الطبيب الألماني الذي سيجري العملية الجراحية لمهاجم الفريق مروان محسن للتعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة .
ويطير مروان محسن مهاجم النادي الأهلي إلى ألمانيا يوم الأثنين المقبل رفقة طبيب الفريق خالد محمود لإجراء جراحة الصليبي .
إيمهوف يجري جراحة الصليبي لمهاجم الأهلي
وإتفق الأهلي مع الطبيب الألماني إيمهوف من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي لمروان محسن في ألمانيا .
وجهز خالد محمود طبيب المارد الأحمر تقرير طبي شامل عن حالة مروان محسن وجميع الفحوصات والأشعة التي خضع لها لعرضها على الطبيب الألماني .
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