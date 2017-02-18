ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سبورتينج خيخون وأتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد يضرب سبورتينج خيخون برباعية

ضرب فريق أتليتكو مدريد الإسباني شباك نظيره سبورتينج خيخون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الإسباني .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة سبورتينج خيخون وأتليتكو مدريد، حيث فشل كلا منهما في زياراة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى .

وفي الشوط الثااني، تقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول عن طريق كاراسكو في الدقيقة 46، ثم تعادل خيخون في الدقيقة 49 عبر ألفاريز دياز .

أتليتكو مدريد يسجل ثلاث أهداف في ثلاث دقائق

وكشر الأتليتكو عن أنيابه بإحراز ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الفرنسي جاميرو في ثلاث دقائق، بالدقيقة 80 و 81 و85 ، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد 4 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع أتليتكو مدريد رصيده لـ45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد خيخون عند 16 نقطة في المركز ال18 .