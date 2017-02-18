كورة عالمية

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

كتب وليد مجدي
- 18 فبراير، 2017 7:05 م
20,267
ريال

ريال مدريد يهزم إسبانيول بثنائية موراتا وبيل

حقق ريال مدريد فوزا هاما على ضيفه إسبانيول بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى انتهى على واقع تقدم الفريق الملكي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا الذي أحرزه في الدقيقة 33 من عمر هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني أضاف العائد من الإصابة جاريث بيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة منفردا بالصدارة بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 32 في المركز التاسع.

شارك برأيك !!