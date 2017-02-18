بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم السبت 18 – 2 – 2017 بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره إسبانيول مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو .
وتنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول على ملعب البيرنابيو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية .
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ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة مشواره في الليجا والحفاظ على صدارة ترتيب أندية الدوري .
ويستعيد الفريق الملكي خدمات نجمه وجناحه الطائر جاريث بيل العائد من الإصابة وبعد غياب ما يزيد عن 4 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل .
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وضم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، اللاعب الويلزي لقائمة مباراة اليوم، حيث ينوي منحه عدد من الدقائق للمشاركة في لقاء اليوم .
ويامل الفريق الملكي في تخطي عقبة الفريق الثاني لكتالونيا وإلحاق الهزيمة به وتوسيع فارق النقاط مع مطارده برشلونة إلى 4 نقاط إلى جانب أن للريال مباراتين وديتين .
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في حين، يسعى فريق إسبانيول لإيقاف إنتصارات الريال المحلية بالدوري وتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لكتالونيا لو بنقطة على الأقل من لقاء اليوم .
ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الوصيف، والريال له مباراتين مؤجلتين فالنسيا وسيلتا فيجو، بينما يحتل إسبانيول المركز التاسع برصيد 32 نقطة .
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول
تنقل قنوات بي إن سبورت مباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة والربع بتوقيت السعودية .
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