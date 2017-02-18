بالفيديو..جدو الصغير يحرز هدفاً مع إنبي في مرمى الشرقية

محمد حمدي زكي يمنح إنبي التقدم على الشرقية

وضع اللاعب محمد حمدي زكي نجم نادي إنبي المعار إليه من النادي الأهلي، فريقه في المقدمة في مباراته أمام فريق الشرقية المقامة حالياً على استاد بنها .

جدو الصغير يحرز الهدف الأول لإنبي في الشرقية

ونجح محمد حمدي زكي في إحراز الهدف الأول لنادي إنبي في مرمى فريق الشرقية في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول .

ويلتقي نادي إنبي مع الشرقية الأن في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز على استاد بنها الرياضي .

جدير بالذكر أن محمد حمدي زكي يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع نادي إنبي .