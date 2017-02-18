حسام غالي خارج حسابات البدري أمام المقاولون العرب

البدري يوجه لطمة قوية لحسام غالي

يجهز حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد حسام غالي قائد الفريق من حساباته في مباراة المقاولون العرب .

ويدرس البدري مدرب النادي الأهلي استبعاد حسام غالي من التشكيلة الأساسية من جديد بعد فشله في قيادة خط وسط الفريق في مباراة الإسماعيلي .

البدري يعتمد على أحمد فتحي في خط الوسط أمام المقاولون العرب

وينوي مدرب المارد الأحمر الإعتماد على اللاعب أحمد فتحي لقيادة خط الوسط بدلاً من غالي إلى جوار حسام عاشور في لقاء المقاولون العرب .

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على البدري تجاه قائد الأحمر بسبب تراجع مستواه بشدة في الفترة الماضية، مما جعل البدري يفكر في إبقائه على مقاعد البدلاء .

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي مع فريق المقاولون العرب غداص الأحد على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الـ19 بالدوري .