الجاسوس يشعل غضب البدري في الأهلي

البدري غاضب من جاسوس الأهلي
أشتعل غضب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب نقل أسرار غرفة ملابس الفريق في وسائل الإعلام مؤخراً .
وتأكد البدري مدرب الأهلي من وجود شخص ينقل أسرار غرف ملابس لاعبي الفريق الأول إلى الجماهير ووسائل الإعلام .
البدري يبحث عن الجارس في الأهلي
ويبحث البدري عن الجاسوس الذي أشعل نار الفتنة داخل صفوف خلال الأيام الماضية، حيث توعده بعقاب ناري والطرد من النادي .
وكانت بعض الأنباء قد ترددت حول وجود مشادة كلامية بين علي معلول وميدو جابر مع المدير الفني حسام البدري
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