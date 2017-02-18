المرشحون الثلاثة لخلافة إسماعيل يوسف في الزمالك

3 مرشحين لخلافة إسماعيل يوسف في الزمالك

رشح عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة أسماء لخلافة إسماعيل يوسف مدير الكرة بالقلعة البيضاء في ظل اقتراب رحيله عن منصبه.

ويرغب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الإطاحة بالثنائي إسماعيل يوسف، ومحمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق من منصبهما.

وتردد اسم الثلاثي أحمد الكأس وأحمد عبد الحليم وعبد الواحد السيد لخلافة إسماعيل يوسف في حال إتخاذ القرار النهائي برحيله في الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين مرتضى منصور والجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل حسم أمر بقاء أعضاءه من عدمه.

ويتطلع مرتضى منصور لإجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني للزمالك في ظل تراجع مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وإتخذ مرتضى منصور قراره برحيل حلمي ويوسف خلال الساعات الماضية، إلا أنه تراجع منتظراً للجلسة التي ستجمعه بجميع أعضاء الجهاز.