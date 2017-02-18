معلول يعلن حقيقة عرض الزمالك للتعاقد معه

نبيل معلول: لم تحدث اتصالات بيني وبين مسؤولي الزمالك

أعلن نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس ونادي الترجي عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود عرضاً من الزمالك للتعاقد معه.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود عرضاً من الزمالك للتعاقد مع نبيل معلول من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفاً لمحمد حلمي.

وتتجه النية داخل نادي الزمالك لإقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق، وإسماعيل يوسف مدير الكرة بعد تراجع أداء الفريق مؤخراً.

وشدد معلول عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي على عدم وجود صحة للأنباء التي ترددت بشأن وجود اتصالات بينه وبين مسؤولي الزمالك.

وقال معلول في تغريدته: ” كل الأخبار التي تتداول حاليا مفادها أن هناك اتصالات من نادي الزمالك المصري ليس لها أساس من الصحة . المعذرة على عدم الرد على الأسئلة “.

الجدير بالذكر أن هناك عدد من الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة، من بينها الفرنسي ألان جيريتس المدير الفني لمنتخب مالي، والبرازيلي ماركوس باكيتا.