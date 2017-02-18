محمد صلاح ثالث أكثر صانعي الفرص في أوروبا

صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

نشرت شبكة أوبتا العالمية المهتمة بالتقارير الإحصائية تقريراً عن أكثر اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى صناعة للفرص.

وتواجد المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي ضمن أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوريات الكبرى الأوروبية، حيث حل في المرتبة الثالثة.

وتفوق صلاح على الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وكريستانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في الإحصائية التي نشرتها الشبكة العالمية.

وحل البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز الأول، بينما جاء الأسباني جوناثان فييرا لاعب لاس بالماس الأسباني في المرتبة الثانية.

ووضعت الإحصائية محمد صلاخ في المرتبة الثالثة، متفوقاً على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوني كروس لاعب ريال مدريد الأسباني، ومسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.