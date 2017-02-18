تقرير إنجليزي يحدد قيمة خيالية لصلاح ليجعله بين الأغلي عالمياً

تقرير إنجليزي يضع صلاح بين أغلى 35 لاعباً في العالم

نشرت تقارير إعلامية إنجليزية تقريراً رقمياً مفصلاً عن أسعار اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال الفترة الأخيرة، والذي شهد رصد لأخر القيم السوقية للاعبين.

وحسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الأسباني يعد هو الأغلي على مستوى العالم بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 217 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بعدما وصلت قيمته إلى 150 مليون يورو، ثم الفرنسي بول بوجبا بقيمة 136.5 مليون يورو.

وحل الفرنسي أنتوان جريزمان في المرتبة الخامسة بقيمة 132 مليون يورو، ثم لويس سواريز مهاجم برشلونة بقيمة 127.7 مليون يورو.

وجاء الإنجليزي هاري كين سادساً، ثم كريستيانو رونالدو سابعاً، فباولو ديبالا في المركز الثامن، وديلي ألي تاسعاً، ثم إيدين هازارد في المركز العاشر.

وحل المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي في المركز 35 بين أغلى اللاعبين عالمياً، حيث أكد التقرير الإنجليزي على أحقية اللاعب في أن تصل فيمته السوقية إلى 57 مليون يورو.