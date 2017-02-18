خليفة حلمي.. ما بين ثلاثي أجنبي أو مصري معتاد

من يخلف محمد حلمي في تدريب الزمالك؟

بات محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على أعتاب ترك مهمته مع الفريق الأبيض بعد توتر العلاقة بينه وبين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مؤخراً.

مجلس إدارة الزمالك إتخذ قراره بشأن رحيل محمد حلمي منذ ساعات قليلة ماضية، إلا أنه مازال قيد عدم الإعلان الرسمي منتظراً لجلسة تجمع بين المدير الفني ومنصور.

وبدأ مسؤولو الزمالك رحلة البحث عن المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة، حيث تنحصر الاختيارات بين مصري اعتاد على تولي المهمة من قبل أو آخر أجنبي.

واعتاد الزمالك على إتباع سياسة الدور مع مدربيه في الفترة الاخيرة، إلا أن ارتباط محمد صلاح ومؤمن سليمان مع أندية أخرى في مصر حالياً قد يؤدي إلى صعوبة المهمة.

ظهور أحمد حسام “ميدو” في مقر نادي الزمالك بعد السوبر وعقده لجلسة صلح بين مرتضى منصور ومحمود شيكابالا قد يكون تمهيداً من المدير الفني الشاب لتولي المهمة بدلاً من حلمي.

وعلى الرغم من ارتباط ميدو بتعاقد مع وادي دجلة في الفترة الحالية، إلا أن العلاقة الوطيدة بين إدارة فريقه والزمالك قد تسمح له بالعودة لتدريب الفريق الأبيض من جديد.

وفي ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، إلا أن إدارة الزمالك تضع على رادارها ثلاثة مدربين أجانب من أجل التعاقد مع أحدهم، بشرط قبوله لتقاضي راتبه بالجنية المصري.

ووضعت إدارة الزمالك الثلاثي ألان جيريتس المدير الفني لمنتخب مالي، علي معلول المدير الفني السابق لتونس، والبرازيلي ماركوس باكيتا ضمن المرشحين لتولى مهمة الفريق.

وسيكون من الصعب على الزمالك التعاقد مع جيريتس الذي اعتاد على تدريب المنتخبات خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير إعلامية تونسية أكدت على رفض معلول للمهمة بشكل قاطع.

ويبقى الزمالك أمام خيار باكيتا من جديد بعد أن قضى فترة سيئة مع الفريق الأبيض من قبل، إلا أنه يظل من بين المدربين “المعتادين” للقلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.