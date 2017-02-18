الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمقاولون

اتحاد الكرة يعين الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اسماء طاقم الحكام الذي سيدير مباراة النادي الأهلي أمام المقاولون العرب.

وقررت لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم محمد الحنفي، على أن يعاونه محمود أبو الرجال، سمير جمال، بالإضافة إلى رمضان محمود الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون مساء غداً الأحد على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه ، على الرغم من تعادل الفريق الأحمر مع الإسماعيلي في آخر المباريات.

وسيقود عوض سعفان المباراة التي ستجمع بين مصر المقاصة وسموحة مساء الأحد في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز أيضاً.

ومن المقرر أن يعاون سعفان كلاً من هشام الدسوقي، محمود رضا، بالإضافة إلى محمد الشرقاوي الحكم الرابع.