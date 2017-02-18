الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مهاجمي المصري وإنبي

الزمالك يتخذ أولى خطوات التعاقد مع عمرو مرعي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على رغبته في ضم الثنائي أحمد جمعة وعمرو مرعي إلى صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة للانتقالات.

وأوضح مرتضى منصور أنه قام بتحديد التعاقدات التي يرغب في إبرامها لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإنهاءها في الفترة الحالية.

وأشار رئيس الزمالك أنه يرغب في ضم مرعي وجمعة خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق بعد تعاقده مع حسام باولو من سموحة.

وأجرى مرتضى منصور عدد من الاتصالات بمسؤولي نادي إنبي خلال الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة الطلبات المالية للاستغناء عن عمرو مرعي.

وسبق لمنصور أن أجرى عدد من الاتصالات بمسؤولي النادي المصري من أجل حسم صفقة جمعة، وذلك قبل التعاقد مع حسام باولو قبل اسابيع ماضية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في خط هجومه حالياً الرباعي باسم مرسي، حسام باولو وأحمد جعفر، إلى جانب ستانلي أوهاويتشي المعار من وادي دجلة.