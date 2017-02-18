مرتضى منصور لعلي جبر: أحضر عرضاً رسمياً وأرحل

مرتضى منصور يوجه رسالة لعلي جبر

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى علي جبر مدافع الفريق بشأن الأنباء التي ترددت عن احترافه في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد نوهت إلى وجود رغبة لدى نادي سيسكا موسكو الروسي للتعاقد مع علي جبر خلال الفترة المقبلة.

وشدد مرتضى منصور على أن إدارة نادي الزمالك لم تتلق أية عروض رسمية من أندية ترغب في ضم علي جبر، نافياً الأنباء التي ترددت بشان الأمر.

وأوضح رئيس الزمالك بأنه في حال وجود عرضاً رسمياً لضم علي جبر من جانب أي ناد أجنبي فإنه سيتم الموافقة عليه دون تردد.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على ضرورة وصول العرض الرسمي لعلي جبر من أجل الموافقة على رحيله، مطالباً اللاعب بإلتزام الصمت حتى وصول العرض.