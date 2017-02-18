الزمالك يعاقب لاعبيه مادياً

مرتضى منصور: خصم مبالغ مالية من جنش والونش

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بسبب الخسارة أمام الانتاج الحربي بالدوري المصري.

وتلقى الزمالك خسارة أمام الانتاج الحربي بهدفين لواحد يوم الأربعاء الماضي في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور عن توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بسبب ما أسماه بالاستهتار خلال المباراة، مؤكداً على أن الأمر تسبب في خسارة فريقه.

وشدد رئيس الزمالك على توقيع عقوبات مالية إضافية على الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمود عبد الرحيم “جنش” بسبب أخطاءهما خلال المواجهة.

وكان الونش قد تسبب في الهدف الأول للانتاج الحربي في شباك الزمالك، قبل أن يفشل جنش في التصدي لكرة الهدف الثاني في المواجهة.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أنه سيتم خصم 50 ألف جنية من مستحقات جنش والونش لدى الزمالك، إلى جانب العقوبة الأخرى الموقعة على كافة لاعبي الفريق.